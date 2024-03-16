Возможность Украины вернуть утраченные территории оценили

Корреспондент Fox News Холл: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Корреспондент телеканала Fox News Бенджамин Холл оценил возможность Украины вернуть утраченные территории. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на Fox News.

Отвечая на вопрос, чем может разрешиться украинский конфликт, Холл заявил, что Россия никогда не откажется от территорий, которые перешли под ее контроль. «Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня», — добавил он.

Журналист также допустил, что, если США в ближайшее время выделят Украине 60 миллиардов долларов, это будет последний пакет помощи для Киева от Вашингтона.

Ранее стало известно, что власти США могут принять законопроект о передаче Украине 60 миллиардов долларов. Голосование по законопроекту пройдет в середине марта или в апреле.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия страны не будет способна удерживать оборону без помощи США. Он подчеркнул, что без американской помощи Украине придется очень трудно на поле боя.