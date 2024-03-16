В Германии назвали количество депортированных за два года россиян

В бундестаге заявили, что за последний год из ФРГ было депортировано 10 россиян

Парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир назвал количество депортированных в Россию за последние два года россиян. В тексте своего ответа на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от Левой партии Клары Бюнгер Оздемир заявил, что в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года в Россию был депортирован один россиянин, а за последний год из ФРГ было депортировано 10 граждан РФ. «Лента.ру» ознакомилась с заявлением статс-секретаря.

Ранее Бюнгер обратилась в правительство ФРГ с вопросом о количестве выдворенных российских граждан. «Сколько граждан России было депортировано из Германии — возможно, через третьи страны — в Россию с 24 февраля 2022 года», — говорилось в тексте ее парламентского запроса.

«По сведениям федерального правительства, в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года в Россию был депортирован один гражданин России. В период с 24 февраля 2023 года по 31 января 2024 года в Россию были депортированы десять граждан России. Федеральное правительство пока не располагает данными за февраль 2024 года», — ответил Оздемир.

15 марта представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила о депортации 800 россиян из-за незнания латышского языка и отсутствия заявления на получение вида на жительство в стране на два года. Посольство России в Латвии заявляло, что поправки в миграционное законодательство Латвии могут разрушить судьбы многих тысяч российских граждан.