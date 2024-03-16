Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 16 марта 2024Мир

В Германии назвали количество депортированных за два года россиян

В бундестаге заявили, что за последний год из ФРГ было депортировано 10 россиян

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир назвал количество депортированных в Россию за последние два года россиян. В тексте своего ответа на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от Левой партии Клары Бюнгер Оздемир заявил, что в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года в Россию был депортирован один россиянин, а за последний год из ФРГ было депортировано 10 граждан РФ. «Лента.ру» ознакомилась с заявлением статс-секретаря.

Ранее Бюнгер обратилась в правительство ФРГ с вопросом о количестве выдворенных российских граждан. «Сколько граждан России было депортировано из Германии — возможно, через третьи страны — в Россию с 24 февраля 2022 года», — говорилось в тексте ее парламентского запроса.

«По сведениям федерального правительства, в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года в Россию был депортирован один гражданин России. В период с 24 февраля 2023 года по 31 января 2024 года в Россию были депортированы десять граждан России. Федеральное правительство пока не располагает данными за февраль 2024 года», — ответил Оздемир.

15 марта представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила о депортации 800 россиян из-за незнания латышского языка и отсутствия заявления на получение вида на жительство в стране на два года. Посольство России в Латвии заявляло, что поправки в миграционное законодательство Латвии могут разрушить судьбы многих тысяч российских граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Киева

      Американский журналист назвал последствия победы России в СВО

      ЕС осудили за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов

      Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

      Microsoft запустила платного ИИ-помощника

      Замгенсека ООН уличили в распространении фейков о пытках на территории России

      В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

      Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше