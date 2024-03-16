В Госдуме назвали последствия допуска россиян до Олимпиады-2024

Журова заявила, что Макрона заставят не допускать россиян на ОИ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала последствия допуска российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, президента Франции Эммануэля Макрона заставят отстранить представителей стран. «Шантажировать будут долго, а потом Макрон сломается и скажет: "Весь мир меня просит, поэтому я их не допускаю". Потом будут интервью со спортсменами, которые скажут, что они не хотят соревноваться с русскими», — заявила она.

15 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на отрицательный критерий допуска российских спортсменов до Игр от Международного олимпийского комитета (МОК), который связан с осуждением СВО на Украине. Поздняков задался вопросом, что именно в понимании МОК является показателями поддержки.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.