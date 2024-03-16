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17:23, 16 марта 2024Россия

В Госдуме оценили действия поджигателей на российских избирательных участках

Депутат Пискарев: поджоги на избирательных участках могут расценить как теракт

Кадр: Video obtained by Reuters

Поджоги и аналогичные противоправные действия на избирательных участках могут быть расценены как диверсии или теракты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат напомнил, что сейчас по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий грозит до пяти лет лишения свободы. «Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты», — написал он.

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      Олеся Мицкевич
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