В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине

Глава МО Италии Крозетто назвал скачком вперед встречу стран Запада по Украине

Глава министерства обороны (МО) Италии Гуидо Крозетто заявил, что встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украине нецелесообразна. Такое мнение он высказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Продолжать в такой сложный момент делить коалиции, которые помогали Украине, на множество частей мне кажется нецелесообразным», — заявил министр обороны. По его мнению, таким образом Запад не сможет склонить Россию к переговорам о мире.

Он подчеркнул, что западные страны проводят много встреч на уровне Европейского союза и НАТО. «Я действительно не могу понять этих скачков вперед», — оценил встречу стран по Украине Крозетто.

Ранее министр обороны Италии раскритиковал идею Франции ввести войска на Украину. По мнению Крозетто, Франция и Польша не могут принимать решения от имени всех членов НАТО.

9 марта сообщалось, что Франция начала создавать альянс, в который войдут страны Европы, готовые отправить свои войска на Украину. Отмечалось, что таким образом Париж в том числе развивает отношения с Германией.