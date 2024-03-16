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12:59, 16 марта 2024Мир

В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине

Глава МО Италии Крозетто назвал скачком вперед встречу стран Запада по Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава министерства обороны (МО) Италии Гуидо Крозетто заявил, что встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украине нецелесообразна. Такое мнение он высказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Продолжать в такой сложный момент делить коалиции, которые помогали Украине, на множество частей мне кажется нецелесообразным», — заявил министр обороны. По его мнению, таким образом Запад не сможет склонить Россию к переговорам о мире.

Он подчеркнул, что западные страны проводят много встреч на уровне Европейского союза и НАТО. «Я действительно не могу понять этих скачков вперед», — оценил встречу стран по Украине Крозетто.

Ранее министр обороны Италии раскритиковал идею Франции ввести войска на Украину. По мнению Крозетто, Франция и Польша не могут принимать решения от имени всех членов НАТО.

9 марта сообщалось, что Франция начала создавать альянс, в который войдут страны Европы, готовые отправить свои войска на Украину. Отмечалось, что таким образом Париж в том числе развивает отношения с Германией.

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