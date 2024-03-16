Гемпель: новую военную коалицию Запада по поставкам оружия Украине ждет крах

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек крах и исторический позор новой военной коалиции Запада по поставкам дальнобойного оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«История помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, к какому бесславному концу они пришли», — сказал он. По его словам, новая коалиция лишь ускорит развал Европейского союза.

Гемпель призвал западных политиков «зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить». По его словам, воевать с Москвой не стоит, поскольку поражение неизбежно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» создадут коалицию по передаче дальнобойных видов вооружений для Вооруженных сил Украины. По его словам, Франция, Польша и ФРГ также увеличат закупки вооружений у третьих стран для их дальнейшей поставки Киеву.