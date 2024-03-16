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10:34, 16 марта 2024Мир

В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

МИД России предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министерство иностранных дел России в ходе обсуждения с армянскими коллегами предупредило политическое руководство страны о рисках проведения антироссийской политики. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова РИА Новости.

По словам Захаровой, общение прошло в доверительной обстановке, и некоторые доводы российской стороны были восприняты.
Представитель МИД России заявила, что Запад на протяжении столетий использует прагматичный подход и рассматривает другие страны и народы в качестве инструмента реализации своих политических интересов. Эти методы Вашингтон и его союзники применяют и на постсоветском пространстве, подчеркнула она.

Искренность Москвы к Еревану подтверждает история двусторонних отношений, в частности, «это то количество наших ребят, которые защищали Армению», — напомнила Захарова. Связи между двумя государствами подкреплены реальными действиями, а не «бесконечными бла-бла-бла и пустыми словами», заключила она.

Также Захарова прокомментировала возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности. По ее мнению, это не соответствует национальным интересам страны.

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      Алан Босиков
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