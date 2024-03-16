Захарова высказалась о возможном выходе Армении из ОДКБ

Захарова заявила, что выход Армении из ОДКБ не относится к интересам страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего выход страны из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее слова передает РИА Новости.

Комментируя заявление Пашиняна, Захарова отметила, что каждая страна вольна выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения. При этом она подчеркнула, что это нужно делать с опорой на реальные нужды страны.

«Мне кажется, это (возможный выход Армении из ОДКБ — прим. «Ленты.ру») не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация», — сказала дипломат. Она добавила, что решение о членстве в организации все равно будет принимать Ереван.

В конце февраля Пашинян заявил о приостановке Арменией участия в ОДКБ. Премьер-министр указал, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен.