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12:37, 12 марта 2024Бывший СССР

Премьер Армении намерен выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ если организация не ответит на поднятые вопросы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, его слова передает ТАСС.

«Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности», — заявил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил о возможности отзыва исков из судов Ереваном и Баку после подписания мирного договора

Так же ранее стало известно, что Ереван и Баку договорились об обмене военными случайно перешедшими границу и которые не совершали преступлений.

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      Валентин Карант
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