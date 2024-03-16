В МИД заявили о попытках Кишинева помешать выборам в России по заказу Запада

Захарова: Кишинев пытается помешать выборам президента РФ по заказу Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что власти Молдавии пытаются помешать желающим принять участие в выборах президента России жителям Приднестровья. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По мнению дипломата, Кишинев ведет такую политику по заказу Запада и делает это против интересов своего народа. Она подчеркнула, что власти Молдавии получают деньги от США «за реализацию русофобии».

«Они полностью реализуют волю… натовского сборища... Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются еще и родственниками», — отметила собеседница издания.

Ранее Мария Захарова отреагировала на планы Европейского союза согласовать новые санкции.