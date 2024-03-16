Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 16 марта 2024Мир

В МИД России заявили о попытках Запада сорвать президентские выборы в России

Захарова: на Западе последний год делали все для срыва выборов президента России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках сорвать выборы президента России весь последний год. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, они (представители западных стран — прим. «Ленты.ру») последний год делали все для того, чтобы либо сорвать выборы, не дать их провести, исказить представление о выборах по-разному», — заявила Захарова агентству.

Представитель МИД также подчеркнула, что единство россиян во время президентских выборов вызывает злобу на Западе.

Ранее Захарова заявила, что недружественные России страны долго отвечали на дипломатическую ноту РФ по организации выборов главы государства за рубежом. Она отметила, что МИД России выступил с подобным обращением, так как узнали о желании зарубежных стран помешать Москве провести выборы за пределами России.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

      ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом

      В МИД России заявили о попытках Запада сорвать президентские выборы в России

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы

      В Белгороде снаряд разорвал легковушку и попал на видео

      Врач назвал простые упражнения для борьбы с головной болью

      В Петербурге нашли «инопланетный космический корабль»

      В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

      На Украине начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий

      Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше