В МИД России заявили о попытках Запада сорвать президентские выборы в России

Захарова: на Западе последний год делали все для срыва выборов президента России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках сорвать выборы президента России весь последний год. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, они (представители западных стран — прим. «Ленты.ру») последний год делали все для того, чтобы либо сорвать выборы, не дать их провести, исказить представление о выборах по-разному», — заявила Захарова агентству.

Представитель МИД также подчеркнула, что единство россиян во время президентских выборов вызывает злобу на Западе.

Ранее Захарова заявила, что недружественные России страны долго отвечали на дипломатическую ноту РФ по организации выборов главы государства за рубежом. Она отметила, что МИД России выступил с подобным обращением, так как узнали о желании зарубежных стран помешать Москве провести выборы за пределами России.