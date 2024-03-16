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20:08, 16 марта 2024Мир

В России отреагировали на поддержку Европарламентом передачи ракет Taurus Киеву

Сенатор Климов назвал пиар-акцией поддержку Европарламентом передачи Taurus ВСУ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Поддержка Европарламентом (ЕП) передачи крылатых ракет Taurus Украине — это очередная пиар-акция, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на решение ЕП.

«Европарламент никакими ракетами, пушками и пулеметами никогда не распоряжался и распоряжаться не может по статусу. Речь идет просто об очередной пиар-акции людей, которые вот-вот, скорее всего, будут переизбраны. Они уже не знают, как обратить на себя внимание», — заявил Климов.

По словам сенатора, подобное обсуждение в Европарламенте — это надувание антироссийских информационных пузырей.

«Поскольку они ни за что не отвечают, они могут надувать щеки и обсуждать вот такие серьезные дела, от которых зависит жизнь их избирателей. И про Taurus они разговаривают, и про ядерное оружие. Это все одно и то же», — заключил он.

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Ранее Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 — выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании.

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