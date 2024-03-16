В России подросток потушил снегом Вечный огонь

В Ленинградской области подросток потушил снегом Вечный огонь

Подросток потушил снегом Вечный огонь в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, подросток подошел к мемориалу «Памяти павших» в городе Кириши в России и бросил в огонь снег. После того, как пламя погасло, он сбежал.

В настоящий момент подростка ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе Мордовии ребенок потушил снежком Вечный огонь. Полицейские установили участника инцидента, им оказался десятилетний школьник. Уточнялось, что семья, в которой он воспитывается, является благополучной, на учете не состоит.

Перед этим стало известно, что в Кургане задержали 55-летнюю женщину, которая залила Вечный огонь водой из бутылки. Мотивы ее поступка не уточнялись.