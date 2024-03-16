Воинственной риторике Макрона нашли объяснение

В США объяснили резкую риторику Макрона в адрес России желанием сохранить лицо

За резкими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России стоит желание минимизировать репутационный ущерб. Такое мнение высказал вывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, воинственная риторика президента Пятой республики рассчитана на достижение внутриполитических целей на фоне низкого уровня поддержки Елисейского дворца французами.

Макгрегор считает, что Макрон хочет выйти из конфликта на Украине и резонансными заявлениями пытается продемонстрировать видимость поддержки Киева. «Потом он просто притворится, что НАТО и его союзники предали его», — добавил экс-советник главы Пентагона.

Ранее стало известно, что Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками, которые возникли на фоне его воинственной риторики в отношении России. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это проявлением трусости французского лидера.