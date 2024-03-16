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12:19, 16 марта 2024Силовые структуры

Задержание пытавшегося устроить теракт на Транссибе попало на видео

Пытавшегося устроить теракт на Транссибе украинского разведчика задержали

Кадр: Telegram-канал iz.ru

ФСБ показала видео задержания завербованного украинской разведкой россиянина, который пытался устроить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Кадры опубликовали «Известия».

На ролике 62-летний россиянин подтверждает, что собирался пустить поезд под откос. Он рассказал, что для выполнения задания Службы безопасности Украины (СБУ) приехал из Украины в Свердловскую область через Молдавию, Турцию, Москву и Салехард.

Ранее субботу, 16 марта, ФСБ предотвратила теракт на Транссибе и задержала попытавшегося его устроить мужчину. Задержанный признал свою вину и согласился работать со следствием. Сообщалось, что спецслужбы завербовали его в городе Львове и поручили устраивать сходы железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах спецоперации.

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