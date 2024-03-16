Задержание пытавшегося устроить теракт на Транссибе попало на видео

Пытавшегося устроить теракт на Транссибе украинского разведчика задержали

ФСБ показала видео задержания завербованного украинской разведкой россиянина, который пытался устроить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Кадры опубликовали «Известия».

На ролике 62-летний россиянин подтверждает, что собирался пустить поезд под откос. Он рассказал, что для выполнения задания Службы безопасности Украины (СБУ) приехал из Украины в Свердловскую область через Молдавию, Турцию, Москву и Салехард.

Ранее субботу, 16 марта, ФСБ предотвратила теракт на Транссибе и задержала попытавшегося его устроить мужчину. Задержанный признал свою вину и согласился работать со следствием. Сообщалось, что спецслужбы завербовали его в городе Львове и поручили устраивать сходы железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах спецоперации.