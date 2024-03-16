Футболист Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад». Статистика доступна на сайте клуба.

Российский футболист вышел на поле на 66-й минуте матча 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» и отличился через две минуты. Встреча завершилась победой «Сосьедада» со счетом 2:0. Захаряну потребовался 31 матч, чтобы забить первый гол за команду.

После матча Захарян на испанском обратился к болельщикам команды. Он поблагодарил их за поддержку и заявил, что был рад забить красивый мяч.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».