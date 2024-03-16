Полянский: замгенсека ООН ДиКарло тиражирует фейки о пытках на территории России

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло распространяет фейки о пытках гражданских лиц на территории России со стороны властей. В этом ее уличил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

В пятницу,15 марта, в СБ ООН прошло заседание на тему Украины, где выступала ДиКарло. Она заявила, что в новом докладе по расследованию украинского кризиса представлена «дополнительная информация к предыдущим выводам комиссии, что пытки гражданских лиц со стороны российских властей на Украине и в Российской Федерации были широко распространены и систематичны».

«Вызывает сожаление, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную кончину Гонсало (журналиста, гражданина США Гонсало Лиры) от пыток киевского режима. Кстати, своего соотечественника», — обратил внимание Полянский. Он высказал удивление, поскольку такие инциденты совершенно не интересуют ни СБ ООН, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов утопить свою страну в крови ради удержания власти. Дипломата возмутило, что западные страны готовы закрывать глаза на поведение украинского лидера.