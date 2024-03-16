Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 16 марта 2024Мир

Зеленского обвинили в стремлении утопить Украину в крови

Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради удержания власти

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в республику в крови ради того, чтобы удержать свою власть. С таким обвинением в адрес украинского лидера выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Полянский добавил, сто западные страны готовы закрыть глаза на то, какими методами Зеленский стремится достигнуть своих целей.

Ранее украинский президент анонсировал новые удары по территории России. Зеленский заявил, что на совещании с военным руководством были определены «самые уязвимые места», и пообещал причинить «наибольший урон».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский пообещал нанести новые удары по России. Как Москва отвечает на атаки ВСУ?

      В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину

      Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства

      Зеленского обвинили в стремлении утопить Украину в крови

      Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

      Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

      В российском регионе мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ

      В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников

      Снаряд ВСУ попал в дом в российском регионе и устроил пожар

      Песков прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше