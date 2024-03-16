Житель Белгорода чудом избежал смерти при обстреле города ВСУ и попал на видео

В Белгороде мужчина ушел с улицы за секунды до прилета снаряда и попал на видео

В Белгороде мужчина ушел с улицы за секунды до прилета снаряда и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

На кадрах горожанин заходит в арку. Сразу за этим в то место, где только что был мужчина, прилетает снаряд. От взрыва на высоту нескольких этажей разлетаются осколки, а двор окутывает густой черный дым.

Утром 16 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» — чехословацкого варианта советского «Града» на шасси Tatra. При этом пострадали три человека, еще двоих спасти не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по российским городам и селам во время проведения выборов. По его словам, целями этих атак является отвлечение внимания от реального положения украинских войск в зоне проведения спецоперации.