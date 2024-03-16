Жителей Белгорода оповестили о ракетной опасности

В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В этой связи глава региона порекомендовал жителям не приближаться к окнам и найти укрытие. Тем, кого сирена застала на улице, он посоветовал спуститься в убежище.

Утром 16 марта украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир». В результате атаки три человека получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

Ранее было опубликовано видео, на котором житель Белгорода едва не стал жертвой одного из снарядов. На кадрах видно, как боеприпас взрывается в том же месте, где за несколько секунд до этого мужчина выгуливал собаку.