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01:32, 17 марта 2024Бывший СССР

Министр юстиции Эстонии уйдет в отставку после коррупционного скандала

ERR: министр юстиции Эстонии Лаанет уйдет в отставку после скандала с арендой
Калле Лаанет

Калле Лаанет. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет заявил, что уйдет в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с арендой им квартиры у пасынка. Об этом передает портал государственного телерадиовещания страны ERR.

Лаанет прокомментировал свое решение и объяснил, что к нему его привели разные факторы.

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«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили», — отметил он.

16 марта издание Eesti Ekspress сообщило, что Лаанет арендовал в Таллине квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Государство оплатило его счета за аренду на сумму более 12 тысяч евро. По версии полиции, министр нарушил антикоррупционный закон.

Ранее глава киевского метро Виктор Брагинский уволился на фоне коррупционного скандала. Предполагается, что у него обнаружили незадекларированное дорогостоящее имущество

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      Марина Совина
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