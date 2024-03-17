Министр юстиции Эстонии уйдет в отставку после коррупционного скандала

ERR: министр юстиции Эстонии Лаанет уйдет в отставку после скандала с арендой

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет заявил, что уйдет в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с арендой им квартиры у пасынка. Об этом передает портал государственного телерадиовещания страны ERR.

Лаанет прокомментировал свое решение и объяснил, что к нему его привели разные факторы.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили», — отметил он.

16 марта издание Eesti Ekspress сообщило, что Лаанет арендовал в Таллине квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Государство оплатило его счета за аренду на сумму более 12 тысяч евро. По версии полиции, министр нарушил антикоррупционный закон.

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