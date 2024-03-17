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14:57, 17 марта 2024Россия

Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу

Чучела Байдена и Зеленского сожгли в Станице Луганской в ЛНР на Масленицу

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Чучела президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сожгли в Станице Луганской в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время празднования Масленицы. Об этом сообщает ТАСС.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Александр Малькевич рассказал, что в новых регионах люди идут на выборы, как на праздник. При этом голосование на выборах в этом году совпало с празднованием Масленицы, и на многих участках избирателей угощают блинами.

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      Лина Пивоварова
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