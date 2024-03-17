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05:45, 18 марта 2024Россия

Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков: восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press

Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области, среди них — 15-летний подросток. сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет про жителей поселка Октябрьский.

У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения.

«В нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус», — добавил глава региона.

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      Марина Совина
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