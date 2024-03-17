Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков: восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе

Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области, среди них — 15-летний подросток. сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Речь идет про жителей поселка Октябрьский.

У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения.

«В нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус», — добавил глава региона.