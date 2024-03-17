Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 17 марта 2024Россия

Избирательный участок в Запорожье перенесли после атаки БПЛА

Избирком Запорожья: участок в Каменке-Днепровской перенесли после атаки БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Избирательный участок в Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Об атаке стало известно ранее сегодня, 17 марта. По сообщению запорожского общественника Владимира Рогова, в результате налета дрона обошлось без пострадавших, однако на участке вспыхнул пожар.

«Атака произошла до открытия участка, поэтому его переместили в безопасное место. Голосование поэтому на выборах не прерывалась», — сообщили агентству в облизбиркоме.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщали, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы

      Стало известно о поисках Чехией снарядов для Украины еще до начала СВО

      Россияне решили совместить бракосочетания с голосованием на выборах президента

      Сбитые в Домодедово беспилотники были начинены поражающими элементами

      Момент уничтожения направлявшегося на Москву беспилотника попал на видео

      В МОК назвали ожидаемое количество россиян на Олимпийских играх-2024

      Памфилова рассказала о сотнях тысяч атак на систему электронного голосования

      SHAMAN трижды перекрестился на избирательном участке

      Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки беспилотников ВСУ. Что еще известно о происшествии?

      Три московских аэропорта ввели ограничения на прилет и вылет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше