Избирательный участок в Запорожье перенесли после атаки БПЛА

Избирком Запорожья: участок в Каменке-Днепровской перенесли после атаки БПЛА

Избирательный участок в Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Об атаке стало известно ранее сегодня, 17 марта. По сообщению запорожского общественника Владимира Рогова, в результате налета дрона обошлось без пострадавших, однако на участке вспыхнул пожар.

«Атака произошла до открытия участка, поэтому его переместили в безопасное место. Голосование поэтому на выборах не прерывалась», — сообщили агентству в облизбиркоме.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщали, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.