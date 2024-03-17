Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
4:2
Завершен
Лестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Монако
2:2
Завершен
Лорьян
Франция - Лига 1|26-й тур
Клермон
2:1
Завершен
Гавр
Франция - Лига 1|26-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
5:2
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
0:0
Перерыв
live
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:20, 17 марта 2024Спорт

«Ливерпуль» проиграл впервые за десять матчей

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились полузащитник Скотт Мактоминей, нападающие Антони, Маркус Рэшфорд и хавбек Амад Диалло. У ливерпульцев голы забили полузащитники Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт, а также нападающий Мохаммед Салах.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ковентри» из Чемпионшипа. В параллельном матче этой стадии турнира встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» 20 и 21 апреля.

Для «Ливерпуля» поражение стало первым за десять матчей. В последний раз команда проигрывала 4 февраля в матче чемпионата Англии против лондонского «Арсенала» со счетом 1:3.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

      Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

      Президент Германии решил не поздравлять Путина в случае победы на выборах

      «Ливерпуль» проиграл впервые за десять матчей

      В Херсонской области обвинили ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку

      Зеленский обвинил союзников в недальновидности

      Озвучены предварительные итоги выборов после обработки половины протоколов

      Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента в московских СИЗО

      Ватикан поздравил Путина с победой на выборах

      Медведев поздравил врагов России с победой Путина на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше