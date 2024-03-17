«Ливерпуль» проиграл впервые за десять матчей

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились полузащитник Скотт Мактоминей, нападающие Антони, Маркус Рэшфорд и хавбек Амад Диалло. У ливерпульцев голы забили полузащитники Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт, а также нападающий Мохаммед Салах.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ковентри» из Чемпионшипа. В параллельном матче этой стадии турнира встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» 20 и 21 апреля.

Для «Ливерпуля» поражение стало первым за десять матчей. В последний раз команда проигрывала 4 февраля в матче чемпионата Англии против лондонского «Арсенала» со счетом 1:3.