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13:35, 17 марта 2024Мир

Макрон предупредил Шольца о своем заявлении про отправку войск на Украину

Telegraph: Макрон предупредил Шольца о заявлении про отправку войск на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца о своем заявлении про отправку войск на Украину. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

«Елисейские источники утверждают, что Макрон предупредил Шольца о своих намерениях за два дня», — говорится в сообщении. Источники газеты утверждают, что Шольц был недоволен заявлением Макрона, однако публично изобразил удивление его словам и немедленно исключил вероятность отправки войск НАТО на Украину.

Журналисты издания считают, что ужесточение позиции президента Франции в отношении ситуации на Украине обусловлено тем, что он пытается представить себя как «лидера региона по Украине во всем мире, особенно в преддверии выборов в США».

Источники также сообщили, что заявление французского лидера по Украине сильно навредило канцлеру ФРГ, который находится под давлением со стороны западных союзников из-за отказа поставлять на Украину ракеты Taurus. Обозреватели отмечают, что Германия и Франция не скрывают, что между ними есть разногласия, однако отношения нельзя назвать «безвозвратно испорченными».

Ранее Макрон допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину. Позже он заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

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      Олег Давыдов
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