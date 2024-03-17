Медведев поздравил врагов России с победой Путина на выборах президента

Медведев поздравил врагов России с победой Путина на выборах президента

Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем аккаунте в X поздравил врагов России с победой Владимира Путина на выборах президента России. Также Медведев поблагодарил друзей за поддержку.

Саму победу Путина первый зампред Совбеза назвал блестящей.

К настоящему времени обработаны 50 процентов протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК. Действующий глава государства набирает 87,34 процента голосов.

Итоговый результат, который покажет Путин, должен стать рекордным в новейшей истории России. В 2018-м Путин получил 75,69 процента голосов.