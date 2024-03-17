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22:38, 17 марта 2024Россия

Медведев поздравил врагов России с победой Путина на выборах президента

Медведев поздравил врагов России с победой Путина на выборах президента
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем аккаунте в X поздравил врагов России с победой Владимира Путина на выборах президента России. Также Медведев поблагодарил друзей за поддержку.

Саму победу Путина первый зампред Совбеза назвал блестящей.

К настоящему времени обработаны 50 процентов протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК. Действующий глава государства набирает 87,34 процента голосов.

Итоговый результат, который покажет Путин, должен стать рекордным в новейшей истории России. В 2018-м Путин получил 75,69 процента голосов.

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      Марина Совина
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