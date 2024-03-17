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11:41, 17 марта 2024Путешествия

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщили в Росавиации, передает РИА Новости.

В Росавиации разъяснили, что там были сняты все ограничения из-за атак беспилотных летательных аппаратов.

До этого стало известно, что сразу три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели ограничения на прилет и вылет.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Домодедово беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.

До этого силы противовоздушной обороны сбили 12 снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган», в воздухе над Белгородской областью.

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      Анна Щербакова
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