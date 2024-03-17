Силы ПВО сбили 12 снарядов реактивных систем над российскими регионами

МО: ПВО сбили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 от «Урагана» в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган» в воздухе над Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что попытка совершить атаку была пресечена около 8:00 по московскому времени. Уточняется, что использовались три снаряда РСЗО «Ураган» и девять снарядов РСЗО Vampire.

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — пояснили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

