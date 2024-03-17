Собянин доложил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в городском округе Домодедово беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом доложил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, никто не пострадал. Значительных разрушений на земле на месте падения обломков дрона удалось избежать, отметил градоначальник.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин. Других подробностей о случившемся в Домодедовском районе он не привел.

До этого мэр Москвы рассказал о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше беспилотник удалось сбить в Раменском городском округе Московской области.