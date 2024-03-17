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10:29, 17 марта 2024Россия

Собянин доложил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в городском округе Домодедово беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом доложил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, никто не пострадал. Значительных разрушений на земле на месте падения обломков дрона удалось избежать, отметил градоначальник.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин. Других подробностей о случившемся в Домодедовском районе он не привел.

До этого мэр Москвы рассказал о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше беспилотник удалось сбить в Раменском городском округе Московской области.

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      Анна Щербакова
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