Опубликованы данные электронного голосования на выборах в Москве

Мосгоризбирком: Путин набирает 89,1% в Москве по итогам электронного голосования

Владимир Путин набирает в Москве 89,1 процента по итогам голосования онлайн и через электронные терминалы. Об этом сообщил Мосгоризбирком, передает ТАСС.

Последние избирательные участки в стране закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось по всей стране. Выборы проходили с 15 по 17 марта.

По данным проведенного ВЦИОМ экзитпола, побеждает Владимир Путин с результатом 87 процентов. Опрос был проведен с 15 по 17 марта на 1,4 тысячи избирательных участков в 69 субъектах России. Интервьюерам предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (в нем приняли участие 1318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка). В опросе приняли участие 466 324 человека, на вопросы ответили 60,4 процента респондентов. 39,6 процента откзались от ответа. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.