Озвучены предварительные итоги выборов после обработки половины протоколов

ЦИК: после обработки 50% протоколов Путин набирает 87,34% голосов

ЦИК озвучил предварительные итоги выборов президента после обработки 50 процентов протоколов. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин набирает 87,34 процента голосов, на втором месте Николай Харитонов — 4,11 процента. На третьем — Владислав Даванков (4,01 процента), замыкает список Леонид Слуцкий (3,11 процента).

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта.