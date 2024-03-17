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15:34, 17 марта 2024Россия

Падение артиста цирка с огромного колеса во время выступления попало на видео

В Находке артист цирка упал с огромного колеса во время выполнения трюка

В Находке Приморского края артист Новосибирского цирка упал с огромного колеса во время выполнения трюка. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На публикуемых кадрах видно, как молодой человек взбегает по крутящейся конструкции, описывая дополнительные круги вокруг элементов колеса. Однако через несколько повторений акробат теряет темп, проваливается между составных элементов колеса и падает с большой высоты на необорудованный страховочными матами пол.

После этого колесо останавливают, однако, перед тем как полностью прекратить движение, конструкция успевает ударить уже лежащего артиста.

Мужчину забрали на скорой, о его состоянии не сообщается.

Похожий случай произошел днем ранее, 16 марта, — гимнастка не удержалась в шпагате и сорвалась с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе» в Новосибирске.

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      Марк Леонов
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