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15:27, 17 марта 2024Россия

Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн

Элла Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями, передает ТАСС в воскресенье, 17 марта.

Она отметила, что попытки порчи бюллетеней вызвали возмущение среди российских граждан.

«Эти случаи жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей», — сказала глава ЦИК.

По ее информации, сотрудники разных предприятий готовы даже меняться сменами, приходить и охранять участки для голосования.

До этого Памфилова рассказала, что с начала выборов на сайт дистанционного электронного голосования было совершено 280 тысяч DDOS-атак.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что сама система ГАС «Выборы» недоступна для атак злоумышленников.

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      Анна Щербакова
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