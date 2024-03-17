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17:42, 17 марта 2024Россия

Памфилова заявила о сплотившем россиян на выборах Западе

Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах в России

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поблагодарила западные страны за высокую явку на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Запад сплотил россиян. «В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», — сказала она.

Памфилова также отметила, что высокая явка связана и с трехдневным голосованием, так как у избирателей расширяются возможности для выбора. «Все те, кто раньше хотел [проголосовать], но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась», — рассказала она.

Как сообщалось ранее, к 15:45 по московскому времени общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, оказалась выше рекордных 70,81 процента. Показатель за несколько часов до окончания голосования оказался максимальным в истории современной России.

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