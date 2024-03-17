Явка на выборах президента России оказалась рекордной

Явка на выборах президента оказалась рекордной в истории современной России

К 15:45 по московскому времени общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, оказалась выше рекордных 70,81 процента, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс».

Показатель за несколько часов до окончания голосования оказался максимальным в истории современной России, сообщает РБК. Также стало известно, что в Москве уже проголосовали более пяти миллионов человек, около 3,5 миллиона из которых сделали это в электронном формате.

Ранее сообщалось, что очная явка на выборах главы государства превысила показатели 2018 года. Тогда на участки пришли 67,54 процента избирателей.

Голосование на выборах президента России проходит в 2024 году в течение трех дней и завершится вечером 17 марта. Чтобы проследить за ними, в страну приехали 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран.