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15:49, 17 марта 2024Россия

Явка избирателей на выборах президента превысила показатели 2018 года

Явка избирателей на выборах президента России почти достигла 70 %

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Явка избирателей на выборах президента России достигла почти 70 процентов. Для очного голосования в 2024 году явилось на участки больше граждан, чем в 2018-м (69,82 процента против 67,54 процента), следует из данных ЦИК.

Показатель продолжит увеличиваться, в том числе с учетом дистанционного голосования, данные о котором в статистику пока не включены.

Голосование на выборах главы государства проходит в течение трех дней и завершится вечером 17 марта. Чтобы проследить за ними, в страну приехали 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран.

Ранее о ходе голосования на зарубежных избирательных участках рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      Дмитрий Воронин
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