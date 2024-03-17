На выборы президента России приехали 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран
На выборах президента России работают более тысячи иностранных наблюдателей и экспертов. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.
«В России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки», — заявила Памфилова.
Председатель ЦИК назвала приехавших в Россию специалистов мужественными профессионалами, которые решили своими глазами увидеть, что происходит в стране, а не верить «потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ».
Ранее Памфилова рассказала, что россияне в 17 регионах решили совместить бракосочетания с голосованием на выборах президента РФ. «Они приходили буквально с церемонии бракосочетания на избирательные участки, голосовали», — отметила она.
Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.