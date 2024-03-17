Песков ответил вопросом на вопрос о результате Путина на выборах президента

Песков: Путину уже доложили о лидерстве на выборах президента России

Владимиру Путину уже доложили о лидерстве на выборах президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«А как вы думаете? Утаили что ли?» — ответил Песков на вопрос, доложено ли президенту о первых результатах подсчета голосов.

Согласно данным ЦИК, после обработки 35 процентов протоколов Путин лидирует с результатом 87,47 процента.

Уже завершилась обработка протоколов на Чукотке. По данным ЦИК, Путин набирает 91,49 процента голосов.