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22:04, 17 марта 2024Россия

Песков ответил вопросом на вопрос о результате Путина на выборах президента

Песков: Путину уже доложили о лидерстве на выборах президента России
ЦиклВыборы президента России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Владимиру Путину уже доложили о лидерстве на выборах президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«А как вы думаете? Утаили что ли?» — ответил Песков на вопрос, доложено ли президенту о первых результатах подсчета голосов.

Согласно данным ЦИК, после обработки 35 процентов протоколов Путин лидирует с результатом 87,47 процента.

Уже завершилась обработка протоколов на Чукотке. По данным ЦИК, Путин набирает 91,49 процента голосов.

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      Марина Совина
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