Посла России вызвали в МИД Румынии

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за комментариев о румынском золоте

Посла России вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Румынии из-за комментариев о «румынском золоте». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента обратились к России с просьбой вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году.

При этом евродепутаты отметили, что некоторые ценности, принадлежащие стране, вернули Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако на данный момент 91,5 тонны золота, которые входят в резервы Национального банка Румынии, не были возвращены стране.

Золотой запас Румынии привезли на хранение в Российскую империю по просьбе властей страны, когда пал Бухарест. В декабре 1916 года в Москву пришел первый эшелон с румынским золотом.

20 ноября сообщалось, что Национальный банк Румынии запланировал провести кампанию по заявлению прав на возврат румынского золота.