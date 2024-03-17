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12:42, 17 марта 2024Мир

Посол России во Франции прокомментировал высказывания Макрона

Посол Мешков: слова Макрона вызывают удивление и отторжение и в России, и в ЕС
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона об Украине. Он заявил, что его высказывания вызывают реакцию как в России, так и в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают по меньшей мере удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза», — отметил Мешков.

Президент Франции Эммануэль Макрон повторил свои слова об отправке европейских войск на Украину. Он отметил, что допускает отправку войск на территорию страны для того, чтобы не допустить победы России.

При этом французский лидер пожаловался на нерешительность ЕС в вопросе поддержки Киева. Он указал на «ограниченный словарный запас» союза, члены которого сначала обещали не отправлять танки на Украину, а затем это сделали. В этом контексте лидер Франции добавил, что даже твердые отказы от поставок оружия Украине, «сделанные некоторыми в Европе», воспринимаются как вопрос времени.

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      Лина Пивоварова
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