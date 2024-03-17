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07:30, 17 марта 2024Среда обитания

Автомобилистам перечислили важные правила подготовки машины к весне

Автоэксперт Ракитин посоветовал проверить состояние колодок и масла после зимы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал автомобилистам проверить состояние колодок и масла после зимы. Это и другие правила подготовки машины к весне он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Во-первых, автомобиль нужно как следует помыть. Если зимой не мыли, то нужно смыть все реагенты. Можно даже посмотреть на то, как поменялось лакокрасочное покрытие. Там могли появиться какие-то новые сколы и пятна ржавчины. Под слоем грязи их не видно. Можно машину полирнуть и подкрасить», — рекомендовал Ракитин.

Также эксперт посоветовал провести техническое обслуживание (ТО) автомобиля после зимы.

Даже если оно не предусмотрено по регламенту, можно посмотреть на состояние колодок, на состояние масла

Максим Ракитинавтоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto

«Кроме того, салоном тоже стоит заняться, потому что за зиму мы таскаем в машину снег в больших количествах. Отсюда образуется сырость и может образоваться плесень. То есть стоит посмотреть на то, насколько сухой и чистый салон. Также вовремя поменять шины», — добавил он.

Вместе с тем Ракитин рассказал, что если машина зимой стояла, то необходимо проверить состояние под днищем, состояние всех шланговых трубочек и других деталей, которые находятся под капотом.

«Это тоже критически важно. Если автомобиль стоял весь зимний сезон, и вы резко начали на нем ездить, то так делать категорически нельзя. Нужно, чтобы специалисты оценили, насколько можно сейчас использовать автомобиль в такой кондиции. Если нельзя, то нужно приводить его в порядок», — заключил автомобильный эксперт.

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Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал, что посторонние звуки и вибрации при движении машины могут говорить о поломке ходовой.

Он сообщил, что вибрации при езде могут свидетельствовать о деформации дисков либо ослаблении болтов. Также это может быть признаком износа ступичных подшипников или разбалансировки колес. При таких подозрениях требуется срочная диагностика, предупредил эксперт.

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      Алена Шевченко
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