Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

Автоэксперт Пономарев: стук и вибрации при движении указывают на поломку ходовой

Посторонние звуки и вибрации при движении машины могут говорить о поломке ходовой. В каком случае автовладельцу необходимо заехать на диагностику, «Российской газете» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Вибрации при езде могут свидетельствовать о деформации дисков либо ослаблении болтов. Также это может быть признаком износа ступичных подшипников или разбалансировки колес. При таких подозрениях требуется срочная диагностика, предупреждает эксперт.

Проверить ходовую стоит, если машину во время движения уводит в сторону. Это может указывать на нарушение развала-схождения, разницу давления в шинах и деформацию кузова. Также есть вероятность, что повреждены детали подвески. Специалист советует обратить внимание на износ шин. Если покрышки «лысеют» неравномерно, стоит немедленно заехать на службу технического обслуживания.

Стук, раздающийся при движении автомобиля, также может выявить неисправности ходовой части. Установить причину постороннего шума нужно как можно быстрее: поломка способна спровоцировать ДТП, напоминает Пономарев.

Ранее россиянам дали советы по очистке машины от наледи. Снимать ледяную корку следует после того, как машина прогреется, при этом не все антиобледенители безопасны для покрытия. Начинать движение в замерзшем авто следует на минимальной скорости. Ночь на морозе может увеличить тормозной путь машины, а замерзание системы охлаждения двигателя чревато поломками.