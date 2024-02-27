Автолюбителям дали советы по очистке машины от наледи

Эксперт Соколов: перед очисткой машины от снега желательно ее прогреть

Для того, чтобы не повредить машину при уборке снега и наледи, необходимо следовать рекомендациям. Свои советы автолюбителям дал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Его слова приводят «Известия».

Снимать ледяную корку следует после того, как машина прогреется. Сберечь лакокрасочное покрытие поможет терпение. Запустив двигатель, можно включить обогрев стекол и зеркал. Если зайти в автомобиль не удается из-за примерзшей двери, то специалист советует слегка постучать ладонью по уплотнителям в районе стоек. С силой отдирать примерзшие щетки ни в коем случае нельзя. По мере прогрева машины они оттают сами, напоминает Соколов.

Избавиться от наледи на стеклах и зеркалах помогут размораживатели и антиобледенители. Если специального средства в нужный под рукой не оказалось, собеседник издания советует использовать состав из незамерзайки или антифриза. Жидкость необходимо смешать с этиловым спиртом в пропорции один к пяти и распылить на поверхность.

Не все антиобледенители безопасны для покрытия, предупреждает специалист. В таком случае на помощь придут щетки и скребки. При выборе первых стоит учитывать размер машины и рост автовладельца. Водителям седанов Соколов рекомендует приобрести щетки с рукояткой 40-70 сантиметров. А хозяевам внедорожников и минивэнов стоит брать щетки подлиннее. Людям невысокого роста пригодятся инструменты с длинной или телескопической ручкой. Особое внимание нужно уделять щетине и материалу рукоятки. Жесткие волоски могут поцарапать покрытие машины.

То, с чем не справится щетка, осилит скребок. При его выборе следует обращать внимание на рукоятку — она должна быть удобной для захвата. Кроме того, пластик, из которого изготовлен скребок, должен выдерживать низкие температуры.

Обогреватель для лобового стекла будет кстати, если сам автомобиль подобной функцией не оснащен. Прибор подключается к прикуривателю, пояснив эксперт.

Начинать движение в замерзшем авто следует на минимальной скорости, пока всего его механизмы не придут в порядок. Ночь на морозе может увеличить тормозной путь машины, а замерзание системы охлаждения двигателя чревато перегревом и поломками, отмечает Соколов.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить машину к первому весеннему выезду. Стоит очистить корпус и подвеску машины от реагентов, а также привести в порядок салон. В конце зимы следует проверить состояние стеклоочистителей и осмотреть аккумулятор. Также автолюбителям стоит убедиться, достаточно ли в машине моторного масла и тормозной жидкости.