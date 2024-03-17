Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО

Путин поручил сделать бесплатным проезд для транспорта с гумпомощью в зону СВО

Президент России Владимир Путин поручил сделать бесплатным проезд по платным дорогам для транспорта с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Он поручил правительству России рассмотреть совместно с Минобороны, госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт "За Россию"» вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения СВО.

Отмечается, что при необходимости правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации.

Президент также поручил к 1 июня создать новую стипендию в размере 30 тысяч рублей для студентов специальностей, соответствующих приоритетам Стратегии научно-технологического развития России.