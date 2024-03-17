В России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

Депутат Чепа: Россия готова ответить на наземные операции Франции на Украине

Россия готова ответить на наземные операции Франции на территории Украины, утверждает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующее заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

«Россия может ответить, и очень серьезно ответит на действия, которые будут подвергать опасности наших граждан. Но хочу сказать о заявлении Макрона: он постоянно делает разные заявления, потом отказывается от этих заявлений. Во Франции это вызывает большие возмущения у многих граждан и политических деятелей. Макрону надо остановиться и подумать, о чем он говорит», — сказал депутат.

По мнению парламентария, активность Макрона относительно украинского конфликта связана с его политическими амбициями

«Это трудно поддается объяснению, такая его позиция, противоречивость во многих заявлениях. С одной стороны, явно прослеживается попытка взять на себя функции лидера в Европе, с другой стороны, это большие риски, потому что за такие вещи его могут и снести собственные избиратели», — заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает, что Париж может провести наземные операции на территории Украины, чтобы противостоять российским войскам. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

По его словам, сила Франции заключается в том, что она может это сделать. При этом политик добавил, что не хотел бы такого развития событий и не намерен это инициировать.

