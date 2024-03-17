«Обязаны готовиться к любым сценариям». Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине

Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien не исключил возможность проведения наземных операций на Украине в какой-то момент.

Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам Эммануэль Макрон президент Франции

Он подчеркнул, что сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. По словам политика, европейские страны, в том числе крупные, полностью поддерживают линию Парижа и готовы взять на себя ответственность при любом сценарии.

Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Было бы ошибкой этого не делать Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон готов к переговорам с Путиным

Президент Франции также дал интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук. Он заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.

Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции — это быть «нервом войны» Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон отметил, что с одной стороны, необходимо передать Киеву все требуемое, чтобы усилить обороноспособность республики, с другой — способствовать деэскалации и выйти на постоянный, устойчивый и справедливый мир.

Французский лидер сказал, что готов к посредничеству, однако подчеркнул, что единственно возможными переговорами об окончании конфликта должны стать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон назвал условие для мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности.

Политик также подчеркнул, что Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. По его словам, если Россия выиграет в конфликте на Украине, «доверие к Европе будет сведено к нулю».

Макрон призвал предоставить Украине дополнительные гарантии до начала переговоров

Макрон заявил, что Киеву нужны дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров.

Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать и шла уверенно до момента, когда переговоры станут возможны Эммануэль Макрон президент Франции

Политик уточнил, что Германия взяла на себя большие обязательства по совместному производству оружия и военной техники на Украине. Он также указал на важную роль Берлина в развитии коалиции по дальнобойному оружию.

15 марта стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) в ближайшие дни пообещали выделить восьмой транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

Франция не выступает с наступательными инициативами против России

Макрон отказался выступать с наступательными инициативами против России. По словам политика, его страна не будет идти путем эскалации, чтобы избежать войны, однако Париж готов заявить, что у него нет лимитов, он намерен реагировать в зависимости от действий Москвы.

Украинцы на выходе из войны должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир. Но я пока что не иду с наступательными инициативами Эммануэль Макрон президент Украины

Президент Франции не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, указав, что целью Парижа является обеспечение стабильного мира в Европе.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит. https://lenta.ru/news/2024/03/15/protivostoyat/

В начале марта политик отмечал, что в вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов».

Макрон пообещал обязательно приехать на Украину

Макрон пообещал обязательно приехать на Украину после того, как дважды отложил визиты в Киев.

У меня есть правило, чтобы мой визит был как можно полезнее для Украины. И я смогу приехать на Украину с конкретными решениями. И когда я физически приеду — это будет означать, что это будет сильный посыл и новые и направления сотрудничества Эммануэль Макрон президент Франции

Глава государства не уточнил конкретных дат своего визита в республику.

В феврале президент Франции отложил визит на Украину ради безопасности. Также политик отказался от поездки в Киев в марте. Издание Politico уточняло, что это произошло в свете разногласий Макрона с союзниками после ряда его резких заявлений.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон стремится показать силу, заявляя о вводе войск НАТО в зону украинского конфликта, но вся Россия смеется над ним, поскольку французский лидер испытывает страх перед возможностью лично поехать в Киев.