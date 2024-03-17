Макрон призвал дать Украине дополнительные гарантии помощи до переговоров о мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине следует предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

По мнению Макрона, у Киев должно быть четкое представление о календаре военной помощи. Украине следует знать, на что она может рассчитывать, чтобы «идти уверенно до момента, когда переговоры станут возможны».

Французский лидер добавил, что ФРГ взяла на себя большие обязательства по совместному производству на Украине оружия и военной техники. Он добавил, что Берлин играет важную роль в развитии коалиции дальнобойного оружия.

Ранее Макрон заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. «Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — отметил политик.