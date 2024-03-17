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00:15, 17 марта 2024Мир

Макрон призвал дать Украине дополнительные гарантии помощи

Макрон призвал дать Украине дополнительные гарантии помощи до переговоров о мире
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине следует предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

По мнению Макрона, у Киев должно быть четкое представление о календаре военной помощи. Украине следует знать, на что она может рассчитывать, чтобы «идти уверенно до момента, когда переговоры станут возможны».

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Французский лидер добавил, что ФРГ взяла на себя большие обязательства по совместному производству на Украине оружия и военной техники. Он добавил, что Берлин играет важную роль в развитии коалиции дальнобойного оружия.

Ранее Макрон заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. «Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — отметил политик.

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      Марина Совина
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