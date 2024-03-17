Российские военные сбили еще один беспилотник в небе над Белгородской областью

МО РФ: в небе над Белгородской областью система ПВО сбила еще один БПЛА ВСУ

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Представители оборонного ведомства рассказали, что беспилотник был направлен на территорию России для совершения террористической атаки. Уточняется, что попытка атаки была совершена около 17:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в результате попытки атаки ВСУ в Белгороде пострадал ряд объектов: разрушения были выявлены в 36 квартирах и 9 частных домовладениях, а также в трех хозяйственных субъектах.