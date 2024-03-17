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20:50, 17 марта 2024Спорт

Стало известно о выросшей зарплате главы ФИФА после переизбрания

Sky: зарплата главы ФИФА Инфантино выросла на 33 процента после переизбрания

Фото: Maynor Valenzuela / Reuters

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал получать больше после переизбрания. Об этом стало известно Sky News.

По информации источника, в 2023 году базовая зарплата Инфантино составила около 2,6 миллиона евро, что на 33 процента больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, он получил бонус в размере 1,76 миллиона евро. Таким образом, глава ФИФА заработал более 4,2 миллиона евро.

Отмечается, что в 2022 году его доход составлял около 3,8 миллиона евро. Суммы отражены в финансовых документах, одобренных Советом ФИФА.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок. В марте 2023-го функционер стал главой организации в третий раз.

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      Анастасия Борисова
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