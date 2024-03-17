Стало известно о выросшей зарплате главы ФИФА после переизбрания

Sky: зарплата главы ФИФА Инфантино выросла на 33 процента после переизбрания

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал получать больше после переизбрания. Об этом стало известно Sky News.

По информации источника, в 2023 году базовая зарплата Инфантино составила около 2,6 миллиона евро, что на 33 процента больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, он получил бонус в размере 1,76 миллиона евро. Таким образом, глава ФИФА заработал более 4,2 миллиона евро.

Отмечается, что в 2022 году его доход составлял около 3,8 миллиона евро. Суммы отражены в финансовых документах, одобренных Советом ФИФА.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок. В марте 2023-го функционер стал главой организации в третий раз.